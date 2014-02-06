'Bill Clinton Elizabeth Hurley ile aşk yaşadı' haberi yalan çıktı

İngiliz aktris Elizabeth Hurley’nin eski sevgilisi aktör Tom Seizemore, ABD eski başkanlarından Bill Clinton’ın kendisine “Ben başkomutanım. Onu bana ayarla” dediğini iddia etti. Hurley’in Clinton’la birlikte olduğunu da ileri süren Seizemore daha sonra yalan söylediğini itiraf etti.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Seizemore, 1998’de Er Ryan’ı Kurtarmak filminin çekimleri için Beyaz Saray’da olduğu sırada Clinton’ın Hurley’nin telefonunu istediğini ve kendisinin de eski sevgilisiyle başkanı buluşturduğunu söyledi.

O dönem ABD Başkanı olan Clinton’ın, Elizabeth Hurley’i telefonla arayıp, kendisini almak için özel uçağını gönderdiğini ve ikilinin bir yıl boyunca ilişki yaşadığını öne süren Sizemore, “Elizabeth’e sordum, onunla yatmak nasıl bir şey, Hillary sorun çıkarmadı mı diye. O da bana, ‘Hayır, ayrı yataklarda yatıyorlar zaten” diye yayınladığı ses kayıtlarını hatırlamadığını ve o dönem yüksek dozda uyuşturucu kullandığını belirtti.

O sırada Hugh Grant’le birlikte olan Elizabeth Hurley, Twitter mesajında ABD eski başkanlarından Bill Clinton’la bir yıl ilişki yaşadığı yönündeki iddiaları “aptalca” diyerek reddetti, iddiayla avukatlarının ilgilendiğini belirtti.

Dün Huffington Post’ta yer aldıktan sonra dünya medyasında yankı uyandıran haberin ardından Sizemore bugün, Hurley’in Eski ABD Başkanı Bill Clinton ile ilişki yaşadığı konusunda yalan söylediğini itiraf etti.