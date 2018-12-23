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Yaşam

Bilkent mezunu ilk soruda elendi

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunu olan Ak, "Dışarıdan yiyecek ve içeçek getirmek yasaktır" uyarısıyla karşılaşıyorsanız muhtemelen neredesinizdir?" sorusuna "Uzay istasyonu" yanıtını verdi

23 Aralık 2018 16:56

Bilkent Üniversite mezunu Duygu Sarı Ak, Murat Yıldırım'ın sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında ilk soruda elendi. Ak'ın ilk soruda elenmesi sosyal medyaya damga vurdu. 

Bilkent Üniversitesi mezunu Duygu Sarı Ak, ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldı. 

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunu olan Ak'a, "Dışarıdan yiyecek ve içeçek getirmek yasaktır" uyarısıyla karşılaşıyorsanız muhtemelen neredesinizdir? sorusu yöneltildi.

28 yaşındaki yarışmacı bu soruya "Uzay istasyonu" yanıtını verdi.

Verdiği cevapla ilk soruda elenen yarışmacı, "Heyecanıma yenik düştüm" dedi. 

Yarışmanın sunucusu Murat Yıldırım ise, "Naptınız! Heyecan... Soruyu bir daha okuyabilir misiniz? Sağlık olsun" ifadelerini kulllandı.

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