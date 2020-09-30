Bilirkişi raporu tamamlandı; şüpheli şekilde ölen Duygu Delen'in avukatı: Balkondan atıldığı netlik kazandı

Gaziantep'te Duygu Delen'in (17), erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın (20) 4'üncü kattaki evinin penceresinden 'düşüp' şüpheli şekilde yaşamını yitirmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada bilirkişi raporu tamamlandı. Delen ailesinin avukatlarından Önder Alkurt, bilirkişi raporu ile Duygu Delen'in baygın haldeyken pencereden atıldığının netlik kazandığını söyledi Alkurt, "Duygu'nun cinayete kurban gittiği bilirkişi raporuyla da sabitlenmiştir" dedi.

Batıkent Mahallesi'nde, 13 Ağustos günü meydana gelen olayda, Duygu Delen, erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın, 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Mehmet Kaplan tartıştığı kız arkadaşının intihar ettiğini ileri sürerken, Duygu Delen'in cinayete kurban gittiğinin iddia edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Polis tarafından gözaltına alınan Mehmet Kaplan, sevk edildiği adliyede 'cinsel istismar' ve 'kasten öldürme' suçlarından tutuklandı.

Bilirkişi raporu tamamlandı

Delen ailesi, kızlarının ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında, savcılıktan Adli Tıp Kurumu raporunun yanı sıra özel bilirkişi talebinde bulundu. Talebin kabul edilmesi üzerine, dosyaya, Ankara’da bir plazanın 20’nci katından düşerek yaşamını yitiren Şule Çet davasında bilirkişi olan Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kar, bilirkişi olarak atandı. Prof. Dr. Hakan Kar, raporunu hazırlayarak soruşturmayı yürüten Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

"Bilirkişi raporunda da bu kesinleşmiş durumda"

Delen ailesinin avukatlarından Önder Alkurt, bilirkişi raporunun tamamlanmasıyla olayda cevap aranan soruların yanıt bulduğunu, ilk andan itibaren öne sürdükleri cinayet iddiasının netlik kazandığını söyledi.

Raporla Duygu Delen’in, olay günü, tutuklu şüpheli Mehmet Kaplan tarafından eve tehdit ile zorla getirildiğinin ve şiddete maruz kaldığının açığa çıktığını ifade eden avukat Alkurt, "Tarafımızca seçilen ve kamuoyunun Şule Çet davasından da ismine aşina olduğu Hakan Kar, bu davanın da bilirkişisi olarak atandı. Hakan Kar, bilirkişi raporunu tamamlayıp, dosyaya sundu. Biz daha önce özellikle Duygu’nun atılma ihtimalinin yüksek ve olayın cinayet olduğunu söylemiştik. Bilirkişi raporunda da bu kesinleşmiş durumda" dedi.

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Güvenlik kamerası görüntülerinden Duygu Delen’in düştüğü sırada bilicinin kapalı olduğunu savunduklarını hatırlatan Önder Alkurt, "Duygu kızımızın düşerken herhangi bir refleks göstermemesinden dolayı biz bilincinin kapalı olduğunu ifade ediyorduk. Bilirkişi raporunda, Duygu’nun düşmesinin ardından gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde 39 kalp atışı tespit edildiği ve bunun düştüğü sırada canlı, ancak bilincinin kapalı olduğuna yer veriliyor. Bu da bizim ilk andan itibaren baygın halde atıldığına yönelik iddiamızı delil noktasında destekliyor" diye konuştu.