Bilirkişi raporundan: Şüpheli şekilde ölen Duygu Delen’in düşme anında bilincinin kapalı ancak canlı halde olduğu kanaati belirtildi

Gaziantep'te erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın 4'üncü kattaki evinin penceresinden düşerek şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Duygu Delen'in ölümüne ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı. Şule Çet'in şüpheli ölümünün aydınlatılmasında rol oynayan Prof. Dr. Hakan Kar'ın hazırladığı bilirkişi raporunda, “Duygu Delen’in düşme anında bilincinin kapalı ancak canlı halde olduğu” tespitine yer verildi. Olay yerindeki, “kemer”in varlığına dikkat çekildi. Ayrıca Duygu Delen’in vücudunda sert bir cisimle vurma sonucu olabilecek “ray tipi ekimoz” tespit edildi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi bilirkişi raporundan detaylara bugünkü köşesinde yer verdi.

Prof. Dr. Hakan Kar’ın hazırladığı bilirkişi raporunda, düşme anının görüntülerinin incelenmesi ve tanık ifadelerinin değerlendirilmesi sonucunda Duygu Delen’in “bilincinin kapalı olduğu” kanaati belirtildi.

1- Duygu Delen’in düşerken herhangi bir tepki, refleks ya da kaçınma gibi bir hareket göstermemesi ancak düşmesinden sonra 39 kalp atımı tespit edilmesi, kişinin düşme anında bilincinin kapalı ancak canlı halde bulunduğu kabulünün gerektiği;

2- Duygu Delen’in kan ve idrar örneklerinde alkol ve uyuşturucu tespit edilmediği, vücudunda “ray şeklinde ekimozlar” tespit edilmiş olmasıyla birlikte değerlendirildiğinde Duygu Delen’in bilincinin kapalı olmasının, darp edilme sonucu meydana gelmiş olabileceği kanaatine varıldı.

3- Duygu Delen’in düşmesi sırasında bisikleti ile geçen çocuğun ve bina görevlisinin herhangi bir bağrışma, ağlama, çığlık ya da gürültü duymamış olması da düşme adında bilincinin kapalı olduğu değerlendirmesine yol açtı. “Bulguların maktulün şüpheli tarafından atılmış olma ihtimalini kuvvetlendiren bulgular olduğu” kanaati ifade edildi.

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