Bilirkişi: Nuri Alço haklı

Yeşilçam'ın ünlü ismi Nuri Alço, bir restoran zincirine açtığı tazminat ve marka hakkı davasında bilirkişi tarafından haklı bulundu.

Nuri Alço, kokteylinde ismini kullanan restoran zincirine açtığı tazminat davasında bilirkişi tarafından haklı bulundu.

Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar'ın haberine göre, oyuncu, ismini izinsiz alkollü kokteylinde kullandığı iddiasıyla restoran zincirine 35 bin liralık tazminat ve marka davası açtı. Mahkeme marka hakkına ihlal olup olmadığının tespiti için dosyayı bilirkişiye gönderdi.

Nuri Alço'yu haklı bilirkişi raporunda, "Nuri Alço Lyncburg ismiyle satılan kokteylin oyuncuya ait Nuri Alço markasıyla benzer olduğu görülmüştür. Davacının 8 bin 356 lira tazminat isteyebileceği kanaatine ulaşılmıştır" denildi.