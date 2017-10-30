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Yaşam
Deutsche Welle

Bilinmeyen bir cisim Güneş Sistemi'nde

Amerikan uzay bilimciler, Güneş Sistemi'nde tespit edilen gizemli gök cisminin Dünya'dan gözlemlenebilen ilk yıldızlar arası ziyaretçi olabileceğini duyurdu.

30 Ekim 2017 19:38

Hawaii Üniversitesi araştırmacıları, bu ay başında A/2017 U1 adını verdikleri gizemli bir gök cismi tespit etti.

Amerikan uzay bilimciler, Güneş Sistemi'nde ilerleyen asteroid ya da kuyruklu yıldız olduğu düşünülen gök cisminin başka bir galaksiden geldiğini tahmin ediyor. Ve bilim insanları, bu cismin Dünya'dan gözlemlenebilen ilk yıldızlar arası ziyaretçi olduğunu bildirdi.

NASA'nın Dünya'ya Yakın Objeleri Çalışma Merkezi yöneticisi Paul Chodas, "Onlarca yıldır bu anı bekliyorduk" açıklamasını yaptı.

Chodas, "Uzun süredir bu tarz gökcisimlerinin yani yıldızlar arasında hareket eden ve zaman zaman bizim Güneş Sistemi'mizden geçen asteroid ya da kuyruklu yıldızların varlığı konusunda tezler vardı. Ancak ilk kez tespit edildi" şeklinde konuştu.

Lyra yıldız sistemi yönünden geliyor

400 metre çapındaki cisim, bilim insanları tarafından olağandışı yörüngesi nedeniyle hemen fark edildi çünkü Lyra yıldız sistemi yönünden gelen gök cismi, Güneş'in etrafında turlayan gezegen ve diğer asteroidlerin eliptik düzleminin hemen üzerinde yer alıyor.

Gök cismi, 14 Ekim'de 15 milyon millik bir mesafede Dünya'ya en yakın konumuna ulaştı.

NASA bilim insanlarından Davide Farnocchia, "Oldukça hızlı hareket ediyor ve yörüngesine bakınca Güneş Sistemi'nin dışına doğru yol aldığını ve geri gelmeyeceğini güvenle söyleyebiliriz" dedi.

Astronomlar A/2017 U1 adlı gök cismini teleskoplarla izliyor ve elde edilen veriyi, yıldızlar arası bu ziyaretçinin kökenini ve yapısını öğrenmek amacıyla kullanmayı umut ediyorlar.

NASA bilim insanları, eğer gök cisminin, Dünya'dan gözlemlenen bu tarzda ilk yıldızlar arası ziyaretçi olduğu resmi olarak onaylanırsa, verilecek adın Uluslararası Astronomi Birliği tarafından kararlaştırılacağını kaydetti.

©Deutsche Welle Türkçe

Reuters, BS/ÖA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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