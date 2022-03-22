"Bilinçsiz tüketim, imar, madencilik"; Türk Tabipleri Birliği uyardı: Kaynaklarımız rant uğruna saldırı altında; ülkemizin en önemli havzaların suyu en kötü kalitede

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 22 Mart Dünya Su Günü için “Ülkemizin en önemli su havzaları olan Ergene, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes havzalarında su kalitesi değerlerine yönelik izlemelerde sularımızın 4. kalite olarak tanımlanan en kötü kalitede olduğu görülüyor" açıklamasını yaptı.

Birleşmiş Milletler tarafından dünyada su kaynaklarındaki kısıtlılığa dikkat çekmek amacıyla belirlenen Dünya Su Günü’nün bu yılki teması "Yeraltı Suyunu Görünür Kılmak" olarak açıklanmıştır. Türk Tabipler Birliği de su kaynaklarının yetersizliğine dikkat çekerek “Ülkemizin zaten yetersiz olan yerüstü ve yeraltı su kaynakları gerektiği gibi korunmamakta” açıklamasını yaptı.

TTB Merkez Konseyi ve TTB Halk Sağlığı Kolu’ndan yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Su, bütün canlılar için yaşamsal bir öneme sahiptir. Ancak yaşam için bu kadar önemli olan su kaynakları gerek dünyada gerekse ülkemizde küresel iklim krizi, endüstriyel kirlilik, doğaya kontrolsüz bırakılan evsel ve tehlikeli atıklar, mikro ve nano plastikler, kimyasallar-tarım kimyasalları gibi çevresel nedenlerle gitgide kirletilmekte ve tükenmektedir. Bu kirlilikten, önemli bir su kaynağımız olan yeraltı su kaynakları da payını almaktadır.

“İçme suyu havzaları imara bile açıldı”

Ülkemizin zaten yetersiz olan yerüstü ve yeraltı su kaynakları gerektiği gibi korunmamakta, madenciliğe, endüstrileşmeye ve çarpık kentleşmeye feda edilmektedir. Çok sayıda bölgemizde içme suyu havzalarının üzerinde; siyanür liçi yöntemiyle altın madenleri başta olmak üzere maden ruhsatları verilmiş, endüstriyel tesislerin kurulmasına göz yumulmuş; hatta büyük kentlerimizin gereksinimini karşılayan içme suyu havzaları imara bile açılmıştır. Yeraltı su kaynaklarımız da bu talandan payını almaktadır.

“Sularımız en kötü kalitede”

Ülkemizin en önemli su havzaları olan Ergene, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes havzalarında su kalitesi değerlerine yönelik izlemelerde sularımızın 4. kalite olarak tanımlanan en kötü kalitede olduğu görülüyor. Yeraltı su kaynaklarımızın bilinçsizce tüketilmesi sonucu başta Konya olmak üzere birçok bölgemizde obruklar oluşuyor.

Ülkemizde sadece yeraltı su kaynaklarımız değil, tüm su kaynaklarımız rant uğruna saldırı altında. TTB olarak tüm canlılara ait olan su, toprak, doğal varlıklarımızın özelleştirilmesi; çok uluslu şirketlerin eline geçmesi süreçlerine karşı mücadeleyi dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtiriz.

“Su politikalarının geliştirilmesinin ve uygulanmasının takipçisi olacağız”

TTB olarak ülkemizde suya erişimdeki eşitsizlikleri bertaraf edecek, su kaynaklarının korunmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacak, tarımsal su kullanımını daha verimli hale getirecek, su havzalarımızın kirlilik riski taşıyan konut, sanayi, enerji, madencilik sektörlerine karşı çok daha hassas korunmasını sağlayacak, yeraltı sularımızın kontrolsüz çekimini ve kirlenmesini önleyecek su politikalarının geliştirilmesinin ve uygulanmasının takipçisi olacağız.”