Bilimsel olarak tüm zamanların en korkunç filmi tespit edildi

Bilimsel bir proje kapsamında, eleştirmenlerin listeleri ve tavsiyeler göz önünde bulundurularak belirlenen korku filmleri deneklere izletildi. Nabız ölçümleri sayesinde tüm zamanların en korkunç filmi olarak Ethan Hawke’nin başrolde yer aldığı 2012 yapımı Sinister (Lanet) belirlendi.

Broadbandchoices adlı teknoloji şirketi, en iyi korku filmini seçmek üzere yürüttüğü ‘Korku Bilimi Projesi’ kapsamında, farklı yaş gruplarından 50 kişiye, eleştirmenlerin listelerini ve Reddit'in tavsiyelerini tarayarak belirlediği film listesinden 120 saatten fazla korku filmi izleme görevi verdi. Araştırma görevlileri bu süre boyunca izleyicilerin kalp atış hızlarını takip ederek, şimdiye kadar yapılmış en korkunç 35 filmi belirledi. Alınan sonuca göre Ethan Hawke’ın suç yazarı Ellison Oswalt’ı canlandırdığı Sinister (Lanet) en korkunç film olarak ortaya çıktı.

En korkunç film seçilirken, Sinister’i izleyenlerin nabızlarının yüzde 32 hızlandığı tespit edildi. Ancak bu, seçimdeki tek kriter değildi. Filmin dehşet verici bir noktasında deneklerin nabızları 131BPM gibi bir hıza yükseldi. Bu, bilim insanlarının koşarken şarkı söylemede belirlediği nabız aralığında bir rakam.

Çalışmada daha çok dili İngilizce olan filmlere odaklanılı. Bir Japon filmi olarak 1999 yapımı Audition ilk 40 filmde 35’inci sırada yer aldı.

Modern filmler daha korkunç

Araştırmacılar ayrıca, modern filmlerin Cadılar Bayramı gibi klasik filmlerden daha korkutucu olduğunu tespit etti. Ancak bunun, klasiklerin daha az bilinen özelliklerinin kısa sürede etki göstermemesinden kaynaklanabileceğini öne sürdü.

Peki, en korkunç film olduğu bilimsel olarak kanıtlanan Sinister (Lanet) nasıl bir film? Paranormal Activity filminin yapımcılarının da içinde bulunduğu ve Doctor Strange, The Exorcism of Emily Rose filmiyle tanınan Scott Derrickson’ın yönettiği 2012 yapımı Sinister, suç yazarı Ellison Oswalt’ın, romanı için malzeme toplamak adına taşındıkları evde yaşanan korkunç olayları konu ediniyor.

Evin tavan arasında bulduğu video kayıt kasetleri, tüyler ürpertici cinayeti tasvir eden içeriklerle doludur. Kanı donan Ellison cinayetlerin ardında yatan gerçekleri ortaya çıkarmaya karar verir. Ellison videoların ardındaki gizemi daha derinlemesine araştırmaya başlar. Ancak istemeden ailesini ölümcül bir iblisin sonraki hedefi yapar.

Bu doğa üstü korku filminde Ethan Hawke’a Juliet Rylance, James Ransone, Fred Thompson ve Vincent D'Onofrio’dan oluşan bir kadro eşlik ediyor. 3 milyon dolarlık bir bütçeyle çekilen film, gösterildiği yıl, dünya çapında 82,5 milyon dolar gişe hasılatı elde etti.

Öte yandan tüm zamanların en korkunç filmleri listesinde ilk 10’da yer alan filmler şöyle: