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Eğitim

Bilime Saygı Ödülleri sahiplerini buldu

İSTANBUL, (DHA)- BAHÇEŞEHİR Üniversitesi (BAU), bilimsel araştırmalar ve uluslararası yayınlar ile bilim ve teknolojiye katkıda bulunan akademisyenlerini ödüllendirmek amacıyla "Bilime Saygı Ödül Töreni" düzenledi

05 Ocak 2018 17:06

İSTANBUL, (DHA)- BAHÇEŞEHİR Üniversitesi (BAU), bilimsel araştırmalar ve uluslararası yayınlar ile bilim ve teknolojiye katkıda bulunan akademisyenlerini ödüllendirmek amacıyla \"Bilime Saygı Ödül Töreni\" düzenledi. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen törende BAU ailesi üyeleri ödüllendirildi.

BAU Beşiktaş Kampüsü’nde gerçekleşen programa BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, BAU Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın ve BAU akademik ve idari personeli katıldı. Kurumda 10\'uncu ve 15\'inci yılını dolduran, akademik unvanları yükselen, bilime ve kuruma katkı sağlayan tüm çalışanlar ödüllendirildi.

BAU rektörlüğü tarafından projelere ve proje çalışması yürüten öğretim üyelerine BAU Toplumsal Fayda Ödülü, BAU Bilime Katkı Ödülü ve BAU Onur Ödülü olmak üzere ödüller takdim edildi. İlk olarak; bilgi işlemsel düşünme, dijital vatandaşlık, eğitime teknoloji entegrasyonu, tasarım odaklı düşünme gibi alanlarda projeler ve çalışmalar yürütmekte ve bu alanlarda öğretmenlere, öğrencilere ve velililere çalıştay ve seminerler vermekte olan BAU Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şirin Karadeniz’e Türkiye’ye eğitim alanında sağladığı katkılar ve çalışmalarından dolayı BAU Toplumsal Fayda Ödülü layık görüldü. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2016-2017 ortaöğretim Bilgisayar Bilimi dersi ile ortaokul BT ve Yazılım dersinin öğretim programı güncelleme çalışmalarında da komisyonda görev alan Karadeniz’e ödülü, BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel verdi.

BAU Rektörlüğü tarafından her yıl öğretim üyelerinin bilimsel çalışmaları, bilimsel makale sayıları, atıf sayıları, ulusal ve uluslararası bilimsel kurumlarda temsil gibi konularda başarı sağlamış öğretim üyelerine verilen BAU Bilime Katkı Ödülü’nü, ilk yerli yapay kalp pompasını üreten BAU Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim üyesi ve Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Deniz Süha Küçükaksu aldı. 2006 yılından itibaren çalışmalarını yürüttüğü Türkiye’nin ilk ve tek yapay kalbi “İstanbul Heart”ın üretimini tamamlayan Küçükaksu, 17 Kasım 2017’de yapay kalp pompasını hayvanlarda başarıyla kullandı. Küçükaksu’ya ödülü BAU Rektörü Prof Dr. Şenay Yalçın takdim etti.

Son olarak verilen BAU Onur Ödülü\'nü ise hayatını bilime adamış, yayınları, kitapları ve bilimsel çalışmalarıyla; toplumsal yaşama, eğitime yön veren, Türkiye\'nin dünyada tanıtımına ve bilinirliğine katkı sağlayan Prof. Dr. Feridun Yenisey layık görüldü. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Başkanı ve Öğretim Üyesi olarak görevine devam eden Yenisey’e ödülü, BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel takdim etti.

Törende, 20 yıl boyunca sürekli artan ivmeyle hep birlikte çalıştıklarını söyleyen BAU Rektörü Prof Dr. Şenay Yalçın, \"Geride bıraktığımız dönemde yakaladığımız bu ivmeyi; araştırma, geliştirme ve proje alanlarında yakalamayı istiyor, Atatürk’ün bize emanet ettiği ve etrafımızda cereyan eden olaylara bakıldığında değerini her gün daha fazla hissettiğimiz Cumhuriyetimizin 100\'üncü yılında bu alanlarda da başarıya ulaşmış olmanın gururunu yaşamayı hedefliyoruz\" dedi.

Ödül töreninde ayrıca, BAU ailesine bu yıl katılan 35 akademisyene cüppe takdimi, akademik unvanında yükselme olan 49 akademisyene atkı ve belge takdimi, BAU’da 10’uncu yılını dolduran 23 akademisyene ve 15’inci yılını dolduran 15 akademisyene teşekkür ve plaketleri verildi.

(FOTOĞRAF)

 

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