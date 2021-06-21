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Koronavirüs

Bilim Kurulu üyesi Yavuz: Yeni pikler olabilir, eylüle kadar, kalabalıklardan uzak durmalıyız

"Kalabalık düğün, nişan, taziye, toplantı, piknik, yemek, eğlence vs dışarıda bile olsa çok riskli, delta varyantının bulaşıcılığını düşününce çok daha tehlikeli"

21 Haziran 2021 14:42

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, "Salgın bitmedi, etkili aşılarla yeterli aşılama olmadan bitmeyecek, binlerce ölümle sonuçlanan yeni pikler olabilir. Eylüle kadar, kalabalıklardan uzak durmalıyız" dedi.

Twitter'dan açıklama yapan Yavuz, "Ülkemizde aşılama, sağlık çalışanlarının dünyanın hiç bir yerinde görülemeyecek fedakarlığıyla çok iyi gidiyor. Ama salgın bitmedi, etkili aşılarla yeterli aşılama olmadan bitmeyecek, binlerce ölümle sonuçlanan yeni pikler olabilir. Eylüle kadar, kalabalıklardan uzak durmalıyız.  Kalabalık düğün, nişan, taziye, toplantı, piknik, yemek, eğlence vs vs dışarıda bile olsa çok riskli. Hele ki ülkemizde de büyük ihtimalle yayılmakta olan delta varyantının bulaşıcılığını düşününce çok daha tehlikeli. Kalabalık ortamda bulunmak zorundaysanız maskenizi çıkarmayın" ifadelerini kullandı. 

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