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Koronavirüs

Bilim Kurulu Üyesi Yavuz'dan hamilelere çağrı: Lütfen aşılanın

"Biraz önce 2 gebe hasta daha geldi, birinin durumu ağır"

04 Ekim 2021 16:41

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Serap Şimşek Yavuz, hamilelere Koronavirüs (Covid-19) aşılarını yaptırmaları için çağrı yaptı. 

Yavuz Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Biraz önce 2 gebe hasta daha geldi, birinin durumu ağır. İkisi de aşısız. Gebeler lütfen aşılanın." ifadesini kullandı. 

Yavuz daha önceki paylaşımlarında şu bilgileri paylaşmıştı: 

"Tüm gebeler vakit kaybetmeden Covid-19'a karşı aşılanmalıdır.  Çünkü gebelerde ağır COVID-19 gelişme riski yüksektir, ülkemizde çok sayıda gebe COVID-19 nedeniyle ağır şekilde hastalanmış, bir kısmı hayatını kaybetmiştir.

Mevcut aşılar gebelerde oldukça etkili ve güvenlidir, bebeğe herhangi bir olumsuz etkisi olmamaktadır. Hayvan çalışmaları ve klinik çalışmalardan elde edilen veriler,başta mRNA olmak üzere COVID-19 aşılarının anne ve bebeğe  zararlı bir etkisinin olmadığını, anneyi  koruduğunu ve hastalık riskini 5-10 kat azalttığını göstermiştir.

Ek olarak annedeki antikorların yeni doğanda SARS-CoV-2’ye karşı   pasif bağışıklık sağlamak üzere  plasentadan ve anne sütüne  geçtiği de gösterilmiştir.

ABD’de COVID-19 mRNA aşısı uygulanmış ve doğum yapmış  827 gebenin verileri incelendiğinde aşıların düşük, ölü doğum, konj anomali,bebeğin gelişimi,erken doğum,ölü doğum veya yenidoğan ölümü başta olmak üzere herhangi bir soruna yol açmadığı görülmüştür.

Gebelikten hemen önce veya ilk 20 haftada  mRNA aşısı yapılmış 2456 gebede düşük riskinde artış görülmemiştir

Bir başka çalışmada 92.000 gebede, düşük  oranının, COVID-19 aşısı olanlarda aşı olmayanlardan daha yüksek olmadığı belirlenmiştir."

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