Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü vaka sayısındaki düşüşü yorumladı: Sakın rehavete kapılma Türkiye!

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın " Artan test sayımıza rağmen yeni eklenen vaka sayısında düşüş var." sözleriyle açıkladığı tabloyu yorumladı. Özlü, "Sakın rehavete kapılma Türkiye! Evlerinizde kalmanız etkili oluyor, çok daha titizlikle evde kalmaya devam" düşüncesini dile getirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özlü, "Sakın rehavete kapılma Türkiye! İyi gidiyoruz. Çektiğimiz sıkıntılar boşa değil, işe yarıyor. Evlerinizde kalmanız etkili oluyor. Çok daha titizlikle evde kalmaya devam. Geçen hafta sonu sokağa çıkmamanın etkisini bugün görüyoruz. Umarım vaka sayılarımız ve pozitiflik oranlarımız giderek düşer." ifadelerini kullandı.

Özlü, "Hekimlerimiz, hemşirelerimiz, tüm sağlık çalışanları; meslektaşlarım! Sizlerle gurur duyuyorum. Harika iş çıkarıyor, dünyaya örnek oluyorsunuz. Hastalarımızın tedavisinde çok başarılı oldunuz. Kahramanlarımızsınız. İyileşen hasta sayılarımız artıyor, yoğun bakıma ve yapay solunum cihazına ihtiyacı olan hasta sayılarımız az. Ölüm oranlarımız düşük. Türkiye, hekimleriyle, sağlık çalışanlarıyla, sağlık kurumlarıyla, sağlık sistemiyle gurur duymalı" görüşünü savundu.