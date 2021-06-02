Bilim Kurulu üyesi Prof. Yavuz'dan "Bireysel önemleri gevşetmeyin" uyarısı: Mevcut durum, 1 Mart'takiyle çok benziyor

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz , 1 Haziran'da başlayan kademeli normalleşmenin, 1 Mart 2021'deki kontrollü normalleşmeye çok benzediğini belirterek, "Ülkede yeterli oranda aşılama yapılıncaya kadar bireysel önlemleri gevşetmemenizi öneririm" uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, günlük Koronavirüs vakalarının 6 ila 8 bin arasında seyrederken, 1 Haziran'da başlayan 'kademeli normalleşme'ye ilişkin Twitter hesabından uyarıda bulundu.

Prof. Yavuz, şu ifadeleri kullandı:

"Mevcut durumumuz 1 Mart 2021'le çok benzerlik gösteriyor, benzer vaka sayısı, benzer bulaşıcı varyantların varlığı, benzer aşılama oranları, benzer açılma. Sonucunun aynı olmaması için, ülkede yeterli oranda aşılama yapılıncaya kadar bireysel önlemleri gevşetmemenizi öneririm."

1 Mart'ta, günlük tespit edilen vaka sayıları 8 binin üzerindeyken, kontrollü normalleşme dönemine geçilmişti. Vaka ve ölüm sayıları kısa sürede ciddi bir artış göstermiş, Nisan ayında 60 binin üzerine çıkmıştı. Vaka sayılarındaki artışla birlikte, 29 Nisan'da tam kapanma dönemine girilmişti.