Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Koronavirüs salgınına yönelik açıklamalarda bulundu. Özlü, salgının Türkiye'de yükselme döneminde olduğunu belirterek, "Uzun süre evde kalmaya hazır olun. Bu süreç biraz uzayabilir. Evde mutlu olmaya çalışın." dedi

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, salgına yönelik merak edilenleri kendine ait Youtube kanalında cevapladı "Bu süreç ne kadar devam edecek?" şeklindeki soruya dikkat çeken bir cevap veren Özlü, önemli tavsiyelerde bulundu.

Özlü, "Zaman vermek hoş olmuyor. İki üç haftalık süreç çok önemli. Evden çıkmayalım. Çin'de 2 ayda düşüş gözlendi. Türkiye o aşamaya gelmedi, yükselme dönemindeyiz. Bizde hızlı bir artış olduğu görülüyor. Alınan yeni önlemler faydalı olabilir. Uzun süre evde kalmaya hazır olun. Bu süreç biraz uzayabilir. Evde mutlu olmaya çalışın." dedi.