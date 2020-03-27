Bilim Kurulu üyesi Prof. Özlü: Evde oturup TV izlemek, yoğun bakımda tavanı izlemekten daha iyidir

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vatandaşlara yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı evde kalmaları yönünde çağrı yaptı. Özlü çağrısında, "Evde oturup TV izlemek, yoğun bakımda tavanı izlemekten daha iyidir" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vatandaşlardan Koronavirüs tedbirleri kapsamındaki 'evde kal' çağrısına uymalarını istedi.

Özlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir bilim kurulu üyesi olarak, işin ciddiyetini anlamayıp hala sokağa çıkanlara bir önerim var; Evde oturup TV izlemek, yoğun bakımda tavanı izlemekten daha iyidir" ifadelerini kullandı.