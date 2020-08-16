Bilim Kurulu üyesi Prof. Kara: Zatürre aşısının Covid-19'a kaşı özel bir koruyuculuğu yok ama 65 yaşın üstündekiler için bir avantaj

Grip mevsiminin yaklaşmasıyla aşı tartışmaları yeniden gündem oldu, özellikle Koronavirüs salgını ile birlikte endişe daha da arttı. Aşıların hiçbir şekilde Koronavirüs'ü tetiklemeyeceğini belirten Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, grip ve zatürre aşısının yaptırılmasını tavsiye etti.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, İstinye Üniversitesi’nde düzenlenen 'Pandemi Döneminde Medya' ödül töreninde konuştu.

Aşıların hiçbir şekilde Koronavirüsü tetiklemeyeceğini belirten Prof. Dr. Kara şunları kaydetti: "Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) bu konuda çok net bir açıklaması var. Hatta Nisan ayında Sağlık Bakanlığı'nın da çok net bir açıklaması oldu. Bu dönemde aşıların asla aksamaması gerektiğine dair. Eğer zaten Koronavirüs'e dair bir şikâyetiniz ya da bulgunuz varsa aşının uygulanması gerekmiyor. Ancak herhangi bir şikayetiniz ve bulgunuz yoksa Koronavirüs'e yakalanmış olsanız dahi hiçbir probleme neden olmadığını DSÖ çok net olarak söylüyor. O bakımdan böyle bir tedirginliğimizin olmaması gerekiyor

Zatürre aşısının Covid-19'a karşı özel bir koruyuculuğu yok"

Zatürre aşısı ile ilgili Prof. Dr. Kara "Zatürreden korunmak Covid-19'un yaratacağı hasarı önlemede etkili. Kovid-19'a karşı koruyucu değil. Zatürre aşısının Kovid-19'a karşı özel bir koruyuculuğu yok ama ikisinin de hedefi akciğerler. İkisi de akciğerlerde hasara neden oluyor. Siz bunlardan bir tanesini azalttığınızda diğerinin hasar yaratma ihtimali veya o yarattığı hasarın sizde iz bırakma ihtimalini azaltmış oluyorsunuz. O bakımdan pnömokok aşısının böyle bir avantajı var" dedi.

"Grip aşısının iki özelliği var"

Zatürre aşısının her mevsimde yapılabileceğini belirten Kara, "Özellikle 65 yaşın üstünde, altta yatan hastalığı olanlar için bir avantaj. İkincisi grip aşısı. Grip aşısının iki özelliği var. Biri gribin, zatürreye benzer etkilerini azaltması, diğeri ise grip ile Covid-19’a yakalanılması halinde ağır seyreden hastalığın etkilerini azaltması. O nedenle bu risklerden bir tanesini ortadan kaldırırsak, Covid-19'un daha hafif seyretmesini sağlayabiliriz. Şu an için elimizdeki en etkili silahlardan birisi. O nedenle bu aşıyı olmamız da gerekir" diye konuştu.

Türkiye'de, tedavilere hastalığın erken döneminde başlandığını da belirten Kara sözlerini şöyle noktaladı:

"Virüs immün sistemini uyarıyor"

"Bir virüs hasar yaparak da zatürreye neden olabiliyor. Virüs immün sistemimizi o kadar uyarıyor ki, 'Ben geldim burada problem yaratıyorum' diyor. Bizim sistemimiz de çok güçlü bir şekilde oraya saldırıyor. Aslında belki sadece tabanca ile mücadele edebileceği bir yere el bombası atıyor. Bu da bir hasara neden olabiliyor. Yani Covid-19'da biz hasarı birkaç şekilde görebiliyoruz.

Bir tanesi Koronavirüs'ün kendi yarattığı hasar, bir diğeri de immün sistemimizin neden olduğu hasar. Bir de Covid-19'da gördüğümüz küçük damarlarda tıkanmaya neden olarak hasar sebep oluyor. Biz ülke olarak önlem aldık. Sağlık Bakanlığı dedi ki 'Küçük damarlarda tıkayıcılığı önleyici tedaviyi erken verin. İkincisi immün sistemde aşırı cevabı görüyorsanız onu azaltıcı tedavi veriyoruz. Üçüncüsü ise Türkiye'de tedaviye çok erken başlanması. Bunların hepsi Covid-19'un yarattığı problemlerin önüne geçti."