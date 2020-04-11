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Koronavirüs

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Risk çok büyüdü, dün akşam dışarı çıkanlar kendilerini karantinaya alsın

Kara, 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edileceği duyurusunun ardından vatandaşların market ve fırınlara akın etmesini değerlendirdi

11 Nisan 2020 15:22

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, sokağa çıkma yasağı duyurusunun ardından yaşananlarla ilgili olarak "Risk çok ama çok büyüdü. Dün akşam itibarıyla sokağa çıkanların mutlak ama mutlak suretle kendilerini karantinaya almaları gerekiyor" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, dün gece 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edileceği duyurusunun ardından vatandaşların market ve fırınlara akın etmesini değerlendirdi.

Posta yazarı Candaş Tolga Işık'a konuşan Kara, "Risk çok ama çok büyüdü. Dün akşam itibarıyla sokağa çıkanların mutlak ama mutlak suretle kendilerini karantinaya almaları gerekiyor" ifadesini kullandı.

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