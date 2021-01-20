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Koronavirüs

Bilim Kurulu üyesi Prof. Kara, 'genel rahatlama' için 2022'yi işaret etti

20 Ocak 2021 10:27

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, pandemi dönemi ve aşı ile ilgili yaptığı değerlendirmelerde okulların basamak basamak açılması gerektiğini belirterek, “Genel rahatlamamız ne zaman olur diyecek olursak, aşıyı ne kadar uygulayacağımıza, bizim aşıyı ne kadar kabul edeceğimize bağlı ama bu dönem herhalde 2021 yılının yaz aylalarında bir miktar olacaktır. 2022 yılında daha da rahat olabilir” dedi.

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