Bilim Kurulu üyesi Prof. İlhan: Rakamlar 1500'e uzanır diye endişem var

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, CNN Türk canlı yayınında Uğur Önver'in sorularını yanıtladı. Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının Türkiye'deki seyriyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan İlhan, Kurban Bayramı'nda bayramlaşma, kurban kesimi ve tatilde kurallara uyumun istenen düzeyde olmadığını belirtti.

"13 gündür bir artış eğilimi vardı. Son 7 gündür 950'nin üzerine çıktı, 1000 oldu. Gelecek hafta maalesef yine binlerin üzerinde seyreder. 4 gün tatil, önümüzdeki 10-15 gün için belirleyici olacak" diyen İlhan, şöyle devam etti:

"Bu rakamlar 1500'e uzanır diye endişem var. 'Daha üzerine çıkmaz' diye de açık açık dua ediyorum. Gelecek hafta değil ama bir sonraki hafta bilim kurulları bu konuyu çok konuşmak zorunda kalacaklar. Hem Toplum Bilimleri Kurulu hem de Koronavirüs Bilim Kurulu. Zaten şu anda konuşuyoruz, aramızda tartışıyoruz. Vatandaşlarımız bu kadar uyarıya rağmen neden kurallara uymaktan imtina ediyor, anlamaya çalışıyoruz. Anlamlandıramıyorum bir hekim olarak açıkçası. Çünkü çok açık ve net."