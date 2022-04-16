Bilim Kurulu üyesi Prof. İlhan: Maske takmayla ilgili birtakım rahatlamalar olabilir

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan, "en önemli toplantılarından birini yapacak olan" Bilim Kurulu toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, "Maske takma ile ilgili birtakım rahatlamalar söz konusu olabilir" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta yaptığı açıklamada Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından birini yapacağını duyururken, yeni kararlar alınacağı sinyali verdi.

Bilim Kurulu Üyesi Necmi İlhan önümüzdeki hafta yapılması beklenen Bilim Kurulu toplantısıyla ilgili konuştu.

İlhan, TRT Haber'e yaptığı değerlendirmelerde, önümüzdeki hafta Bilim Kurulu sonrasında inşallah güzel haberlerle vatandaşlarımızın karşısında olma arzusundayız" dedi.

İlhan, açıklamalarında şunları kaydetti:

"Maske takma ile ilgili birtakım rahatlamalar söz konusu olabilir. Burada özellikle maske takmak isteyen vatandaşlar varsa bunu da haklı görmek gerekiyor. İnsanlar kendisine dikkat etmek isteyebilir takmak isteyebilir.

Bundan sonraki aşamada kapalı alanlarda biraz daha rahatlamanın söz konusu olacağı fakat uçak, tren, otobüs gibi uzun süreli seyahatlerde maskenin takılacağı, hastane gibi ortamlarda maskenin takılacağı sürecin söz konusu olabileceğini düşünüyorum."

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