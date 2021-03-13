Bilim Kurulu üyesi Prof. Hasöksüz, risk haritasında kırmızıya dönmesi beklenen illeri açıkladı

Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, "İngiltere varyantının yaygınlığı maalesef günlük vaka artışına ve haritadaki renklerin kötüye gitmesine neden olacak gibi görünüyor" dedi.

Hasöksüz, şöyle devam etti:

Karadeniz'de günlük vakaların çok yüksek olmasındaki en önemli etken, o bölgede İngiltere tipi mutantının olmasından dolayı... Bu varyantın ikinci bir özelliği daha var. Varyant virüslerle birlikte aile içinde 1 kişi 3-4 kişiye bulaştırır hale geldi. En tehlikeli kısım toplu taşıma içinde seyahat edenlerin, kapalı alandaki restoran ve kafelerdekilerin kurallara uymaması durumu.

"Kırmızıya dönecek gibi duruyor"

Renklendirilmiş haritada baktığımızda sarı ve mavilerin azalacağını, turunculardan kırmızıya döneceğini göreceğiz. Özellikle Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kocaeli gibi illerimiz kırmızıya dönecek gibi duruyor. İller bazında bize bunu gösteriyor.

Kapalı alanları biraz riskli görüyorum. Varyantların yüksek düzeyde bulaşıcılık özelliği göz önüne alınarak vatandaşlarımızın biraz daha gayretli olmalarını rica edeceğim.