Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yavuz: Vaka sayıları artmaya devam ederse önlemlerin de arttırılması kaçınılmaz olur

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, "Vaka sayıları artmaya devam ederse önlemlerin de arttırılması kaçınılmaz olur. Gevşeme planları kısa süreli ya da lokal olarak yapılmalı" açıklamasını yaptı.

Koronavirüs mutasyonuna ilişkin Yavuz, "Türkiye’de yaygın bir sekans analizi yapılmıyor ama yapılanlar arasında en fazla bulunan versiyon V1. Son günlerde vaka sayısında yaşanan bir miktar artış var. Eğer artış buna bağlı ise önümüzdeki aylarda sayıların yükselmesinden endişeliyiz. Tetikte olunması gereken bir süreç! Aşı çalışmaları hızlandırılmalı. Var olan önlemlerin devam etmesi şart." değerlendirmesini yaptı.

Hürriyet gazetesi yazarı Fulya Soybaş'a konuşan Yavuz, "Vaka sayıları artmaya devam ederse önlemlerin de arttırılması kaçınılmaz olur. Gevşeme planları kısa süreli ya da lokal olarak yapılmalı. ‘Köy okulları açılacak’ dendi mesela ama lokal verilere göre değerlendirilip, öyle açılacak. Bunlar önemli detaylar. Ayrıca diğer varyantların da detaylı izlenmesi gerekiyor. Bu üç varyantın içerisinde bağışıklık açısından en büyük sıkıntı Güney Afrika ve Brezilya varyantları. İçerisinde özel bir aminoasit değişikliği var ki bu aşıların oluşturacağı bağışıklıktan daha az etkilenme, yani kaçabilme ihtimali olduğunu gösteriyor. Hastalığın şiddetinin nasıl olduğu konusunda ise net bilgi yok. Fakat gelen haberler şiddetinin oldukça yüksek olduğu şeklinde. Yani önümüzdeki süreçte hastaneye, yoğun bakıma ihtiyaç duyma oranları artabilir. Dikkatli olmak zorundayız.” ifadesini kullandı.