Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz: Ağustos ayında yeni pike hazır olmalıyız

Vaka sayıları 5 bin 200'lerden 7 bin 600’lere yükselirken Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz “Ağustos ayında yeni pike hazır olmalıyız” dedi.

Delta varyantı hızla yayılırken bayram tatili nedeniyle ülke genelinde hem yerli hem yabancı turist göçü yaşanıyor. Uzmanlar, delta varyantının ülke genelinde hızla yayıldığını hatırlatarak bayramdan sonra vaka sayılarının artacağını ve ağustos ayı başlarında da yeni pikle karşı karşıya kalınabileceğini vurguluyor.

Normalleşme öncesi yaptığı uyarıların dikkate alınmadığını belirten Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, “Haziran ayı başındaki normalleşme kararları öncesinde delta varyantının yayılacağını bildiğimiz için ‘bu derece açılma doğru değil’ demiştik. ‘Yazı kısıtlı geçirelim ve eylül ayına kadar herkesi aşılayalım’ dedik ama uyarılarımız dikkate alınmadı. Son günlerde hareketlilik çok fazla arttı ve bu da virüsün yayılması için uygun bir ortam. Ağustos ayında yeni pike hazır olmalıyız” dedi.

"Delta varyantı hakim varyant oldu"

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, iki doz Covid-19 aşısı yaptırmayanların kapalı ortamlarda bulunmaması gerektiğini de vurgulayan Prof. Dr. Yavuz, “Büyük ihtimalle delta varyantı hakim varyant oldu. Eğer aşısızsanız hiçbir şansınız yok bu varyanta karşı. Çünkü bu varyant çok daha bulaşıcı. Malum ülkemizde sağlık sistemi idare ettiği sürece yeni bir kısıtlama uygulanmıyor. Yaşanacak yeni bir pikte de sağlık sistemi alarm vermediği sürece yeni kısıtlamalar uygulanmayacaktır diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

"Sığınmacılar Suriye’ye gidip geldiklerinde ne yapılacak?"

Yaşanan insan hareketliliği ile vaka sayılarının da artacağının altını çizen Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Ağustos ayı başlarında bir pik yaşayabiliriz. Sadece ülke içindeki hareketlilik değil yurtdışından giriş çıkışlar da büyük bir sorun. Delta varyantının hakim olduğunu ülkelerden ülkemize çok fazla giriş çıkış var. Bir de elbette sığınmacı sorunumuz çok ciddi. Ülkemizdeki yüz binlerce Suriyeli sığınmacı bayram nedeniyle ülkelerine gitti. Sığınmacılar Suriye’ye gidip geldiklerinde ne yapılacak? Karantina uygulaması yapılacak mı? Test yapılacak mı? Bu soruların yanıtı bilinmiyor. İkinci doz aşısını olanların oranı da düşük ve bu yüzden de delta varyantına karşı koruyuculuğumuz çok az. Önümüzdeki günlerde tüm bu faktörlerden dolayı ciddi bir vaka artışı bizi bekliyor.”

"Tatil beldelerine insanların akın etmesi risk oluşturuyor"

Antalya, Aydın ve Muğla Tabip Odası başkanları da kentlerdeki son durumu değerlendirerek önemli uyarılarda bulundu.

Vaka sayılarının daha fazla artmasından endişe duyduğunu vurgulayan Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nursel Şahin, “Özellikle Rusya’dan gelen turistler hem Antalya için hem de Türkiye için büyük bir risk. Çünkü Rusya’da hem aşılama oranları çok düşük hem de delta varyantı hakim. Ayrıca bayram tatili dolayısıyla büyük bir iç göç var. Antalya’da ev ve tekne kiralamaları da çok fazla arttı. Bayramda ev gezmeleri de olacak ve yakın dönemde vaka sayılarının artacağından korkuyoruz. Bakan Koca delta varyantı bulaşan hasta sayısının 750 civarında olduğunu açıklamıştı. Ancak, sadece Antalya’da bile delta varyantının açıklanan bu rakamdan çok daha fazla olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

Didim ve Kuşadası gibi tatil yörelerinin nüfusunun arttığına dikkat çeken Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Adalet Çıbık ise “Yaşanan hareketlilik ve tatil beldelerine insanların akın etmesi risk oluşturuyor. Bayramdan sonra hem Aydın’da hem de tüm Türkiye'de bir artış olabilir” ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde günlük vaka ve ölüm sayılarında ciddi bir artış olduğunu belirten Muğla Tabip Odası Başkanı Dr. Cafer Şahin de şöyle konuştu: “Bizim ülkemizde açıklanan delta varyantı sayısının çok gerçekçi olmadığını düşünüyorum. Çünkü, Rusya, İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkelerde delta varyantı vakaların yüzde 90'ını oluşturuyor. Aşılamaya hız verilmeli ve etkili bir bir aşılama kampanyası yapılmalı.”