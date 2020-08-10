Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel: Söylemeye dilim varmıyor ama vaka sayısı kesinlikle artacak

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, "Söylemeye dilim varmıyor ama vaka sayısı kesinlikle artacak" düşüncesini dile getirdi.

Yamanel, "Söylemeye dilim varmıyor ama vaka sayısı kesinlikle artacak. Çünkü bu virüsün çok çabuk yayılabilme özelliği var. Tatile çıkanlar ya da memleketine gidip gelenler, dönüşte 14 gün boyunca yaşlılardan uzak durmalı ve daha dikkatli olmalılar." değerlendirmesinde bulundu.

"Pandemi meselesinin de kendine özel bir matematiği var" diyen Hürriyet gazetesi başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, "Bu matematiği bilenler son 10 gün içerisinde ciddi ölçüde endişe içine girdiler. Özellikle bayram süresince karşılaşılan manzaralar, ipin ucunun kaçtığını net ve açık olarak gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.