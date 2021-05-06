Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tezer: Toplumsal bağışıklık için çocuklar da aşılanmalı

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, çocukların Koronavirüs'ü hafif geçirse dahi bulaştırabildiğini belirterek, "Toplumsal bağışıklığı sağlamada çocukların da aşılanması çok önemli" dedi.

Kanada, 12 ile 15 yaş arası çocuklar için BioNTech-Pfizer aşısına onay verdi. Bazı eyaletler kararı uygulamaya başlayacağını duyurdu.

TRT Haber'de yer alan habere göre, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, aşılar yeterli hale gelip yerli üretim sağlandıktan sonra, virüsün yayılımını durdurmak, okulların sağlıklı şekilde açılabilmesi ve toplumu bağışık hale getirebilmek için zamanı geldiğinde çocuklara da aşılama yapılacağını söyledi.

Çocuklar Koronavirüs'ü hafif geçirse de bulaştırabiliyor. Bu yaş grubunda hastalığın erişkinlerde olduğu gibi ölümcül olma potansiyelinin çok yüksek olmadığını ama bulaşıcılığın engellenebildiğini anlatan Tezer, "Toplumsal bağışıklığı sağlamada çocukların da aşılanması çok önemli" açıkamasını yaptı.