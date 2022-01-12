Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Pandeminin başından bu yana hiç görmediğimiz vaka sayılarıyla karşı karşıyayız" değerlendirmesini yaptı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Özlü, "Pandeminin başından bu yana hiç görmediğimiz vaka sayılarıyla karşı karşıyayız. Üstelik pikin yükselen kolunda olduğumuz için bizi endişelendiriyor. Omicron hastaneler üzerinde henüz aşırı bir yük oluşturmadı. Ancak vakalar bu hızla artarsa doluluk oranlarının da artacağını tahmin ediyoruz. Vaka artışı İstanbul özelinde başladı gibi fakat bu, Türkiye’de de durumun nereye gideceğini gösterir gibi. Anadolu’ya daha geç yansıyor. Vaka sayısı çok arttığı için hastaneye yatışı gereken ya da yoğun bakıma yatan, entübe edilmesi gereken kişi sayısı artıyor." ifadesini kullandı.