Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü’den Kurban Bayramı uyarısı!

Koronavirüs salgını sürecinde 1 Haziran’dan sonra başlayan 'Yeni normalleşmeyle' birlikte günlük vaka sayılarının tekrardan binin üzerinde seyretmeye başlamasıyla birlikte yaklaşan Kurban Bayramı’yla ilgili Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü uyarılarda bulundu.

Sosyal medya hesabından Kurban Bayramı ile ilgili önerilerde bulunan Prof. Özlü, Diyanet İşleri Başkanlığı, belediyeler, kasaplar odası gibi kuruluşlar bağış olmadan da vatandaşların kurbanlarını vekaletle kesmeleri gerektiğini söyledi.

Özlü'nün önerileri şöyle:

* İsteyen kişiler, belirlenen parayı yatırır. Kurbanı vekaletle kesilir ve eti kişiye teslim edilir. Böylece kurban kesme alanlarında yaşanacak telaş, kalabalıklaşma, bulaşma riski ve acemilikten kaynaklanan kazalar azaltılır.

* Kurban kesme alanlarının sayısı ve büyüklüğü artırılmalı. Mutlaka randevuyla kesim yapılmalı. Sadece ilgili kişiler, sırayla ve kalabalıklaşma olmadan içeriye alınmalı.

* Mesafenin korunması ve maske kullanımına çok dikkat edilmeli. El hijyeni buralarda çok önemli.

* Kurbanda eş dost, konu komşu, akraba davetleri, birlikte yeme içme riskli. Yenilip içilirken maske takılamaz ve mesafe korunamıyor.

*Davet yerine, ikramda bulunmayı tercih etmeliyiz. Bayramlaşmayı temassız, mesafeyi koruyarak ve maskeli olarak yapmalıyız. Eskisi gibi olamaz.