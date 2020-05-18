Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Böyle giderse bayram sonunda birinci dalgayı atlatmış olabiliriz

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Covid-19 salgınına ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye'de durum böyle giderse bayram sonu birinci dalgayı atlatmanın mümkün olabileceğini söyledi.

Prof. Özlü kontrollü sosyal hayatta nasıl davranılması gerektiğini anlattı ve salgın sürecinde başa dönüşü engellemek için dikkat edilmesi gereken noktaları açıkladı. Özlü, kontrollü sosyal hayatın önceliğinin 'kalabalığa karışmamak' olduğunu söyledi. Ramazan Bayramı sonuna dikkati çeken Özlü şunları ifade etti:

“Türkiye için en yoğunlaşmamız gereken ilk dalgayı sonlandırmak. Birinci dalgada duraklama gibi geri dönme gibi risk olabilir.

Böyle giderse bayram sonu itibarıyla birinci dalgayı atlatmış olabiliriz.”

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