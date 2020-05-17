Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü 'deniz' ve 'havuz' için uyardı: 'Kesinlikle bulaşmaz' diyemeyiz, bu virüsün her özelliğini tam anlamıyla bilmiyoruz

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, deniz ve havuza gireceklere," Bu virüsün her özelliğini tam anlamıyla bilmiyoruz. Şu ana kadar havuz ya da deniz suyu ile bulaştığına dair elimizde bir bilgi yok ama bu demek değildir ki ‘kesinlikle bulaşmaz’. Virüsün nasıl davranacağı belli değil. Deniz içinde barındırdığı tuz nedeniyle yine bir nebze olabilir ama havuz için hijyen, temizlik, kaç kişinin aynı ayna girdiği gibi konularda endişelerim var.” uyarısında bulundu.

Özlü, hava sıcaklıklarının artmasıyla virüsün bulaşma hızının da azalabileceğini söyledi.. Özlü, “Sıcaklığın artması, nemin azalması ve güneş ışığındaki ultraviyole virüsün bulaşmasını zorlaştıracaktır. D vitamini sentezimiz artacak, bu da bağışıklık sistemimizi güçlü kılacaktır” dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Fulya Soybaş'a konuşan Prof. Dr. Özlü ‘Nasıl olsa suda virüs yok’ zihniyetiyle bir anda herkesin sahillere doluşması ve sosyal mesafe kurallarının hiçe sayılmasının tehlike olacağının altını çizdi.

Özlü “Belki su ile bulaşmaz ama biz birbirimize pekâlâ bulaştırabiliriz. Cümbür cemaat herkesin havuza atladığı bir ortamda, havuzdan çıkarken, güneşlenirken mesafenizi koruyamazsanız size de bulaşır. Sahiller iç içe geçilen ortamlar, maske de takılmamış olunacak, haliyle bu da riskli. Evinizin bahçesinde havuzunuz vardır, sadece size aittir o zaman sıkıntı yok. Ya da denize girdiniz ama etrafta kimseler yok, uzun bir kumsalda tek başınasınız o zaman da sorun yok. Diğer insanlarla teması koruyamadığınız her ortam ve her koşul risklidir. Ve bu riski almaya değmez” ifadesini kullandı.

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