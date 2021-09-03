Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova: Okulların açılmasıyla aşı 12 yaş altına inebilir

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, okulların açılmasıyla birlikte Koronavirüs aşısının 12 yaş altındaki çocuklara da yakın zamanda uygulanabileceğini belirterek, “12 yaş altına kadar mRNA aşılarının da çalışmaları var. Toplumdaki virüs yükünü azaltmak için toplumda aktif olan grubun aşılanma gerekliliği ortada” dedi.

Son dönemde Koronavirüs'e yakalanan çocuk sayısının arttığına da dikkat çeken Prof. Dr. Yeşim Taşova, “Çok hasta çok yoğun bakım anlamına geliyor. Erişkin kadar olmasa da yoğun bakımda yatabilen çocuklarımızda olabiliyor. Dolayısıyla aşı olayıyla birlikte okulların açılması gerekli. Çocuklar 2 yıldır eğitimden yoksunlar. Artık aşı gibi bir silahımızda var elimizde. Okulların açılmasını olumlu buluyorum” ifadelerini kullandı.

"Hala bu enfeksiyonun etkili bir tedavisi yok"

Koronavirüs'e karşı etkili bir tedavinin halen olmadığının altını çizen Prof. Dr. Yeşim Taşova, “Şunu da unutmamak lazım. Hala bu enfeksiyonun etkili bir tedavisi yok. Yaptığımız destek tedavisi her zaman. Bu baştan beri de söyleniyordu. Bir takım ilaçlar mecbur veriliyor her salgında olduğu gibi. Elimizde vaka sayısı ve çalışmalar, araştırmalar arttıkça ilaçlar olacaktır. Şuanda etkili, hali hazırda bir ilacımız yok. Çalışmalar devam ediyor. Başka ilaçlarda giriyor uygulamalara ama aşı şu aşamada en önemli unsurlardan biri” dedi.

"Aşı bizim maske, mesafe ve hijyen konusunda önlemi azaltmamalı"

Aşı olan bireylerin maske, mesafe ve hijyenden uzaklaşmaması gerektiğini de vurgulayan Taşova, daha sonra şunları söyledi:

“Aşı bizim maske, mesafe ve hijyen konusunda önlemi azaltmamalı. Toplumda bende görüyorum, insanlarda sıkıldı ama bu kurallara uyulması gerekiyor. Çokta rahat, kolay bulaşan varyantlar olduğu için yeni yeni kişilerin hastalandığını görüyoruz. Okulda Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı genelgelere uyulmalı. Maske, mesafe ve hijyene önem gösterip bunun da denetiminin yapılmalı.”

Okulların temizliği ve sınıfların havalandırılması konusuna da dikkat çeken Taşova, “Okulların temizliğine dikkat edilmeli ve havalandırma yapılmalı. Klima açıkken bile sınıf havalanmalı. Teneffüs süreleri uzatılıp sınıf havalandırılmalı ve ders süreleri kısaltılmalı. Bunun gibi önlemlere uyulması gerek. Özellikle kantin önünde çocukların kalabalık şekilde bir şeyler almak için mücadele vermemesi, o görüntülerin engellenmesi gerekiyor” diye konuştu.