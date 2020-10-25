Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Bulaş zinciri çok arttı; zorunlu olmadıkça evden çıkma, hane halkı dışında kimseyi eve alma

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, İstanbul ve birçok ilde bulaş zincirinin arttığına dikkat çekerek 6 uyarıda bulundu.

Özlü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul’da ve birçok ilimizde bulaş zinciri çok arttı. Çevremizdeki herhangi bir kişi virüsü saçıyor olabilir. Herkes çevresinde hastalığa yakalanmış kişileri bulabiliyor. Yakın tehdit altındayız. Çok daha dikkatli olmalıyız. Şu tedbirler bizi ve sevdiklerimizi korur." düşüncesini dile getirdi.

Özlü, "1) Zorunlu olmadıkça evden çıkma, hane halkı dışında kimseyi eve alma. 2) Herkesle, her zaman, her koşulda mesafeni koru. 3) Sosyal alanlarda maskeni tak. 4) Elini temiz tut. 5) Kalabalıklardan ve kapalı alanlardan uzak dur. 6) Hane halkı dışındakilerle birlikte yeme, içme Bu tedbirler bizi ve sevdiklerimizi hayatta tutar. Yasaklarla sosyal hayatı durdurmak zorunda kalmamızı engeller. Sağlık sistemimizin kaldıramayacağı bir yükle karşılaşmasını önler. Bunlar bireysel tercih değil; 'yurttaşlık görevi' dir." ifadesini kullandı.