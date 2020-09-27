Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Aynı evde birlikte yaşadığınız hane halkınız dışındaki kişilerle birlikte yeme içme çok riskli

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Aynı evde birlikte yaşadığınız hane halkınız dışındaki kişilerle birlikte yeme içme çok riskli. Çünkü yemek yerken, çay/kahve içerken maske takamazsınız. Virüs bu sırada bulaşıyor." uyarısında bulundu.

Özlü, "Restoran, kafe, kıraathane, esnaf lokantaları, kurum ve işletmelerin yemekhanelerinde ve ev davetlerinde, aile içi ziyafetlerde maske devre dışı kaldığından, yeme içme sırasında virüsten korunmak için mesafenin korunması çok daha önemli hale geliyor. Aynı masada, sofrada yemek yenildiğinde, eğer virüsü yayan bir kişi varsa, bulaşma kaçınılmaz. Dostlarımızla, sevdiklerimizle, yakınlarımızla birlikte eskisi gibi yeme içme güvenli değil." değerlendirmesinde bulundu.

Özlü, "Herkes kendi tabağını alıp, ayrı bir odada tek başına veya en azından 2 metre mesafeyi koruyacak şekilde ayrı oturarak yenilip içilmeli. Örneğin iki aile bir restorana gidilirse, iki ayrı masada servis alınmalı Restoran, kafe, yemekhane gibi topluca yenilip içilen yerlerde, masalar arasında yeterli mesafe bırakılması; mekanın sürekli dış ortam havasıyla sirküle edecek şekilde havalandırılması ve aynı anda içeride çok sayıda insan olmaması çok önemli. Giriş çıkış sırasında masa aralarından geçen müşterilerin, yemek almakta olan masalardaki maskesiz kişilere bulaştırmamaları için, maskelerinin takılı olması lazım." ifadesini kullandı.

Özlü sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Gerek mutfakta yemeği hazırlayanların ve gerekse servisi yapanların damlacıklarını müşterilere bulaştırmamaları açısından maske takmaları çok önemli ve vazgeçilmez Masa, sandalye gibi yüzeylerin ve ortak kullanılan diğer eşyaların her kullanım sonrasında uygun şekilde silinip temizlenmesi gerekiyor. Bardak, kaşık, çatal, bıçak gibi eşyaların tek kullanımlık olanları tercih edilmeli ve/veya kapalı olarak masaya getirilmeli."