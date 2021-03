Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kara: Türkiye tarihinde aşı karşıtlığı diye bir olgu yok

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Türkiye'deki aşılamaya ilişkin olarak, " Pediatrik aşılama başta olmak üzere çok başarılı bir altyapımız var. ‘Aşılamayı çabuk yaparız’ dediğimizde ‘zor’ gözüyle bakılıyordu ama hepimiz de görmüş olduk ki daha işin başlangıç aşamasında bile bu kadar yüksek rakamlara ulaşmış olmak altyapımızın yeterli ve güçlü, ağımızın geniş olduğunun göstergesi” açıklamasını yaptı.

Hürriyet gazetesi yazarı Fulya Soybaş'a konuşan Kara, sağlık çalışanlarının aşı yapılırken çekilen fotoğraflarını paylaşıyor olmalarından memnun olduğunu söyledi. Kara, “Paylaşılan her bilgi, her fotoğraf kıymetli. Toplumumuz tarafından ilgiyle takip ediliyor ve aşıya karşı olan tereddütlerin yıkılması konusunda mutlaka bir dönüşü oluyor. Zaten Türkiye tarihinde aşı karşıtlığı diye bir olgu yok. 1800’lü yılların ortasından itibaren önce Edirne, sonra İstanbul’da başlayan aşı çalışmalarına toplumumuz her zaman sahip çıkmıştır." dedi.

Kara, "Bugün, Covid-19 aşısı konusunda hâlâ birtakım tereddütler olabilir. Bilim insanlarının bilimsel çerçevede yaptığı bazı tartışmalar ister istemez bazı soru işaretlerine sebep olmuş olabilir. Bu süreci doğal karşılamak lazım. Aşıyı yaptıranlar ve faydaları görülmeye başladıkça önümüzdeki günlerde daha yüksek rakamlara ulaşacağımıza eminim” diye konuştu.