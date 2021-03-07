Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: Vaka sayıları daha da artabilir

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan, normalleşmenin ardından vaka sayılarında artış yaşanabileceğini kaydetti.

NTV yayınına katılan İlhan, “Normalleşme Türkiye’nin farklı yerlerinde istenmeyen görüntülerin oluşmasına neden olacak davranış olmaması gerekiyor. Böyle giderse çok daha fazla vaka sayısı artabilir. Salı gününde normalleşme başladı. Önümüzdeki günlerde vaka artışının yaşanacağını bilmemiz gerekiyor. Önümüzdeki hafta kademeli normalleşmenin vaka sayılarındaki etkisini göreceğiz." dedi.

Kontrollü normalleşme sürecinde 100 bin nüfusa denk gelen haftalık vaka sayılarını içeren yeni harita açıklandı. İstanbul, İzmir ve Ankara'da artış var. En yüksek vaka oranına sahip olan il ise Samsun oldu.