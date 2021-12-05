Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan'dan "yılbaşı" uyarısı: İnsanlar kapalı mekanlarda maske takmıyorlar

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yılbaşı kutlamalarında Koronavirüs'e karşı uyarıda bulundu. İlhan, "İnsanlar kapalı mekanlarda maske takmıyorlar, ister aşılı ister aşısız olsunlar. Eğlence sırasında yüksek sesle konuşuyorlar, yüksek sesle şarkı söylüyorlar" dedi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yaptığı açıklamada, yılbaşında evlerde ve sosyal mekanlarda bir araya geleceklere uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. İlhan, “Vatandaşlarımızın bir bölümü yılbaşında daha çok sosyalleşmek, bir araya gelmek düşüncesinde olabilirler. Bu vatandaşlarımız evlerde bir araya gelebilecekleri gibi diğer sosyal mekanlarda da bir araya gelebilirler. Evden başlayarak düşünürsek, evlerin olabildiğince temiz hava ile havalandırılmasına dikkat etmek gerektiğini bir kez daha söylemek gerekiyor. Olabildiğince mesafeye dikkat etmek gerekiyor. Sadece Koronavirüs değil diğer solunum yolu ile bulaşan hastalıklar için de bu çok geçerli” dedi.

"İnsanlar kapalı mekanlarda maske takmıyorlar"

Prof. Dr. İlhan, eğlence mekanlarında yüksek sesle konuşmamaya özen gösterilmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Bunun yanında eğlence mekanlarında insanların daha coşkulu, dikkatsiz olduklarına şahit oluyoruz.

Kapalı mekanlar özellikle mevsim itibari ile de riskin yüksek olduğu yerler. Bakıyoruz, insanlar kapalı mekanlarda maske takmıyorlar, ister aşılı ister aşısız olsunlar. Eğlence sırasında yüksek sesle konuşuyorlar, yüksek sesle şarkı söylüyorlar. Bunlara dikkat edilmezse enfekte olma ve kişilerin hastalığa yakalanma olasılıkları daha yüksek.

Yılbaşı planı yapacak vatandaşlarımız da enfeksiyon riskini göz önüne alarak planlamalarını yaparsalar daha doğru olur. İsteyenler tabi kutlama yapabilir, başka yere gidebilirler, herkesin kendi isteğidir bu. Ama gidilen yerlerde de ortamların temiz hava ile tamamlanması, maske takılması ve aşı olmamış vatandaşların aşılarını olması, eksik dozların tamamlanması, hem onların lehine olacaktır hem de ülkemizdeki Koronavirüs vaka sayısını daha aşağıya çekecektir kanısındayım” diye konuştu.

"Seyahat edeceklerin maskelerini çıkarmaması gerekiyor"

Prof. Dr. İlhan, şehirlerarası seyahat ederken de dikkat edilmesi gerektiğini kaydederek, “Üniversitelerin pek çoğunda dönem dersleri tamamlanıyor, sınav haftası başlıyor. Gençlerimiz de ailelerinin yanına gidebilirler, yılbaşında bir arada olmak isteyebilirler. Tabi sadece evlerde değil de seyahat sırasında da çok dikkatli olmak gerekiyor.

Uçak, tren, otobüs ve şahsi araçları ile de seyahat edeceklerin maskelerini çıkarmaması gerekiyor. Kişisel araç ile seyahat edeceklerde mesafe kaybolabilir. Bu yüzden de aracın içinin mutlaka temiz hava ile havalandırılması gerekiyor.

Şehirlerarası yolda otobüs ve trenlerin de içinin temiz hava ile havalandırılması gerekiyor ki yolda da enfeksiyon olmasın. Seyahat ederken bazen insanlar yolda konaklama yerlerinde duruyorlar, bazen şahit oluyoruz burada mesafe kayboluyor.

Mesafe, maske ve hijyen koşullarına dikkat edildiği takdirde yılbaşı sürecini olabildiğince az kişinin enfekte olduğu süreç olarak geçirebiliriz düşüncesindeyim” ifadesini kullandı.

"Aşıları eksikler tamamlamalı"

Prof. Dr. İlhan, yılbaşı öncesi aşıların tamamlanmasının enfeksiyon riski için önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Hiç aşı olamamış vatandaşlarımız özellikle gençlerimiz aslında yılbaşı gelmeden önce aşı olursalar Koronavirüs'e karşı daha hazırlıklı olurlar. Bir araya geldiklerinde enfekte olursalar hastalığı daha hafif geçirme ihtimalleri söz konusu olur. Yine başkalarına, birlikte zaman geçirecekleri arkadaşlarına büyüklerine enfeksiyonu bulaştırma ihtimalleri daha az olur. Buna dikkat etmek kanısındayım.

Henüz aşı olmamış vatandaşların aşılarını hemen bugünden tezi yok yaptırmaya başlaması, aşısı eksik olanların, 3’üncü dozu gelmiş milyonlarla ifade edilen kişi var. Bir an önce 3’üncü dozlarını yaptırmaları da eğer daha çok sosyalleşme içinde bulunacaklarsa çok doğru yaklaşım olacaktır.”