Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: Belli bir pik noktasına ulaştık, Şubat ayı içerisinde rakamların aşağı doğru hızla yöneleceğine inanıyorum

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan Koronavirüs vaka sayısı ve virüsün seyrine bakıldığında belli bir doygunluk seviyesine ulaşıldığının gözlemlendiğini vurgulayarak “Bakıldığı zaman belli bir doygunluk belli bir pik noktasına doğru eriştiğimiz gözüküyor. Bu nedenle vatandaşlarımız dikkatli olduğu takdirde, aşılarını olduğu ve korunma önlemlerine riayet ettiği takdirde Şubat ayı içerisinde rakamların daha aşağı doğru hızla yöneleceğine inanıyorum” dedi.

Son dönemlerde Omicron varyantının da etkisi ile Koronavirüs vaka sayılarında artış trendi sürüyor. Bu trendin Şubat ayı içerisinde aşağı doğru yönelmesini beklediklerini vurgulayan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Omicron tabi ki çok hızlı yayıldığı için hızlı bir şekilde de bir çıkış rakamına da doğru ilerledi. İnşallah bundan daha yüksek rakamları da görmeyeceğimizi düşünüyorum. Ancak şu iki faktörü de söylememiz gerekiyor; bir kere Omicron'un hızlı yayıldığı aşikar.

Omicron aşılı da olsa aşısız da olsa tüm bireyler üzerinde hızlı bir yayılım etkisine sahip. Ancak aşılı bireyler Omicron'dan elbette daha az etkileniyorlar.

Fakat hızlı yayılım, kişi sayısının çok fazla olması ile çok fazla kişinin enfekte olması ile 20 bin kişi enfekte olduğunda bunlar içerisinde yaşlı oranı, 65 yaş üzeri, kronik rahatsızlığı olan bireylerin oranı ne ise 100 bin kişi veya 80 bin kişi enfekte olduğunda bu rakamı 4 ya da 5 ile çarpmak anlamına geliyor. Bu rakamı 4 ya da 5 ile çarpmak ister istemez kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın, 65 yaş üzerinde olanların, özellikle 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızdan etkilenenlerin sayısının daha çok artmasına sebep oluyor. Bu da maalesef vefat sayısında artış olarak karşımıza çıkıyor."

“65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan hatırlatma dozlarını olmalı”

Koronavirüsün hangi varyantı olursa olsun antikor seviyelerinin yüksek kalması için hatırlatma dozlarının çok önemli olduğuna dikkat çeken Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan, şu ifadeleri kullandı:

"İki doz aşısını olan büyüklerimiz var. Yalnız üçüncü dozunu olanlar o denli beklenen sıklıkta değil. O yüzden Omicron da olsa, Delta varyantı da olsa ki şuan tespit edilen tüm vakalar Omicron ile enfekteler. Tüm vatandaşlarımız özellikle de 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın hiç vakit kaybetmeden hatırlatma dozlarını olmaları gerekiyor.

Tabi bu arada onlara bulaşı engellemek için gençlerimizin de aşılarını yaptırmaları gerekiyor. Tam da geldiğimiz süreç bu şekilde gibi görünüyor. Vefatlar bir süre daha bu şekilde devam edebilir. Bir süre sonra onların da aşağı dönmesi söz konusu olacaktır.

Ama şunu bilmemiz gerekiyor, bugün vefat edenler genelde bugün tanı alanlar değil. Bugün vefat edenler 1 hafta, 10 gün, belki 1 ay önce tanı alanlar ve ister istemez aşılanmış da olsalar, hatırlatma dozlarını olmadıkları için antikor düzeyi düşük olan insanlar da var.

“Seyahat sonrası 6-7 gün semptomları gözlemlemeli”

Ara tatil döneminde vatandaşların şehirler arası seyahati sıklaştırdığını ve virüs yayılımının da bu sayede hızlandığına dikkat çeken İlhan, şu ifadeleri kullandı:

"Seyahat edip dönen vatandaşlarımız, özellikle seyahat sonrasında 6-7 gün kadar daha dikkatli olurlarsa ve kendilerinde semptomları gözlemlerlerse, özellikle 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın ya da aşısız olan vatandaşlarımızın yakınlarına gittiklerinde daha dikkat ederlerse enfeksiyon riskinin daha az olacağını söylemek mümkün."

Gelinen rakamlara ve virüsün seyrine bakıldığında belli bir doygunluk seviyesine ulaşıldığının gözlemlendiğini vurgulayan İlhan, “Şubat ayı içerisinde vakaların daha aşağı doğru yönelebileceğini düşünüyorum. Ama tabi bu yine toplumun davranış biçimi ile çok çok ilişkili. Eğer il dışına gidip gelen vatandaşlarımız hareketliliğe çok devam ederler, aynı zamanda kalabalıklarda bir araya gelmekten kaçınmazlarsa bu rakamlar böyle de gidebilir ya da yine 100 binin üzerine çıkabilir. Ama bakıldığı zaman belli bir doygunluk belli bir pik noktasına doğru eriştiğimiz gözüküyor. Bu nedenle vatandaşlarımız dikkatli olduğu takdirde, aşılarını olduğu ve korunma önlemlerine riayet ettiği takdirde Şubat ayı içerisinde rakamların daha aşağı doğru hızla yöneleceğine inanıyorum” açıklamasında bulundu. (İHA)