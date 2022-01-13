Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Haluk Çokuğraş: Bu hafta içerisinde 5-11 yaş aralığındaki çocuklar için aşı tanımı yapılması gündeme gelebilir

Vaka artış hızının en etkili olduğu grup olarak aşısız çocuklar öne çıkarken, uzmanlar, 5-11 yaş için aşı tanımlamasının ise bu hafta içinde uygulamaya geçilebileceği iddia edildi. Aşı yaşının aşağı çekilmesi önerisinde bulunan uzmanla, " Delta varyantının etkin olduğu dönemde MIS-C vakalarındaki sayı artmıştı. Omicron'a bağlı artışı da ne yazık ki 10 gün içinde görmeye başlayacağız" diyor.

Milliyet’ten Mert İnan imzalı habere göre, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'nden ve aynı zamanda Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, solunum yolu enfeksiyonlarının son bir aydır çocuklarda adeta zirve yaptığını söyledi. “5-11 yaş grubunun aşısız olması bu grubu virüse karşı tamamen açık hale getiriyor. Bu hafta içerisinde 5-11 yaş aralığındaki çocuklar için aşı tanımı yapılması gündeme gelebilir” diyen Prof. Çokuğraş, “Çocuk Covid-19 vakalarında yatan hasta sayısında artış olmasa da MIS-C vakalarında bir kıpırdanma söz konusu” dedi.

Prof. Elif Dağlı: “Kusursuz fırtına” diye tabir ettiğimiz tabloya şahit oluyoruz

Çocuk göğüs hastalıkları uzmanı, Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı da 10-11 yaşında olup, ikinci kez Covid-19 geçiren çocukları görmeye başladıklarını belirterek, "Oranı çok az olmakla birlikte Influenza A ve Covid-19'un birlikte görüldüğü ve 'kusursuz fırtına' diye tabir ettiğimiz tabloya da şahit oluyor, duyuyoruz” diye bilgi verdi.

Prof. Mehmet Ceyhan: En büyük sıkıntımız…

Çocukları etkileyen ve gittikçe yaygınlaşan üç virüsün Omicron, Influenza ve Rinovirüs olduğunu söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan da şunları kaydetti:

“Bizim en büyük sıkıntımız 12-18 yaş dilimindeki Covid-19 aşı oranlarımızın istenilen düzeyde olmaması. Aşılı olup yoğun bakımda yatan hasta oranımız ise ABD'ye kıyasla daha yüksek. Bunun nedeni de inaktif Çin aşısından kaynaklanıyor. 12-18 yaş grubuna dünyada inaktif aşı uygulayan tek ülkeyiz. Hong Kong bile çocuklarda mRNA aşılarını uyguluyor.

“Aşı yaşını aşağı çekip, yaygınlaştırmamız gerekiyor”

Aşı yaşını aşağı çekip, yaygınlaştırmamız gerekiyor. MIS-C riski yeniden ortaya çıkmaya başladı. Delta varyantının etkin olduğu dönemde MIS-C vakalarındaki sayı artmıştı. Omicron'a bağlı artışı da ne yazık ki 10 gün içinde görmeye başlayacağız.

'Okullar kapatılsın' diyemeyiz ancak ders süreleri ve sınıflardaki yoğunluğun mutlaka azaltılması gerekiyor. Sınıfları bölmek, bazı derslerden fedakarlık etmek, temel eğitim dışındaki dersleri internet üzerinden yapmak doğru olacaktır. Bizim yaptığımız en büyük yanlış 'Ya hep, ya hiç' dememizden kaynaklanıyor."