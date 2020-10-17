Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gündüz uyardı: Market arabaları ile toplu taşımada tuttuğunuz yere dikkat!

Koronavirüs'ün parlak ve pürüzsüz yüzeyleri sevdiğini söyleyen Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, market arabalarına dikkat edilmesi gerektiği yönünde uyarıda bulundu.

Günlük hayatta sıkça kullanılan market arabalarıyla ilgili Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz’den uyarı geldi. Koronavirüs'ün parlak ve pürüzsüz yüzeyleri sevdiğini belirten Gündüz, market arabalarına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi:

“Günlük hayatımızda aslında fark etmeden dokunduğumuz böyle yüzeyler çok fazla. Mesela marketlerdeki market arabalarının tutulduğu yer, bu iş için gerçekten çok elverişli yerlerden bir tanesi.

Toplu taşımalarda dokunduğumuz koltuk kenarları ve tutunduğumuz noktalar, yürüyen merdivenlerden çıkarken tutunduğumuz yerler, asansörler, tuşlar ve kapı kolları bu virüsün yaşamayı çok sevdiği yerler.

Buraların periyodik olarak dezenfekte edilmesi gerekir ancak yine de buralara dokunduğumuzda mutlaka el dezenfeksiyonunu sıklıkla yapmamız gerektiğini hatırlatmak istiyorum.”