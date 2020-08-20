Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Azap: Salgının yayılmasının nedeni kademesiz ve kontrolsüz birden açılma

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarındaki artışı yorumladı. Azap, "Salgının yayılmasının nedeni kademesiz ve kontrolsüz birden açılma" değerlendirmesinde bulundu.

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Azap, salgının birinci dalgasının kontrol altına alındığı dönemde, kontrolsüz yayılma döneminin bittiğini anımsattı. Azap, “Şimdi kontrolsüz bir şekilde yayıldığını görüyoruz” dedi.

Azap bunun birinci dalganın ikinci piki veya ikinci dalga olarak da adlandırılabileceğini belirtti. Salgının yayılmasının nedeni olarak kademesiz ve kontrolsüz birden açılmayı gösterdi.

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