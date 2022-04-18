Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aydın Yılmaz: Ağır pandemi, salgın dönemi bitti

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aydın Yılmaz, "Covid-19'da ağır pandemi, salgın dönemi bitti, Bundan sonra 'endemi' şeklinde göreceğiz, grip gibi ilerleyecek. Yaz mevsimini çok daha rahat geçireceğiz." dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi de olan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aydın Yılmaz, Covid-19 vaka sayıları ve vefat oranlarındaki azalmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Son 15 günde yoğun bakıma aldığımız Covid-19 hastası olmadı"

Salgınla mücadelede olumlu bir sürece girildiğini söyleyen Yılmaz, "Hastanemizde şu anda yoğun bakımda yatan 4 hastamız var. Bu hastalarımız uzun süredir tedavi gören kişiler. Yani son 15 günde yoğun bakıma aldığımız Covid-19 hastası olmadı." diye konuştu.

Covid-19 servisinde ise sadece 6 hastanın yattığını aktaran Yılmaz, genel durumu iyi olan bu kişilerin de hafta başına doğru taburcu edilmesinin planlandığını söyledi.

Prof. Dr. Aydın Yılmaz, Türkiye genelinde de benzer durumun yaşandığını belirterek, "Türkiye genelinde Covid-19 nedeniyle hastaneye müracaatlar, yoğun bakımda yatan hasta sayısı oldukça azaldı." dedi.

Bu olumlu seyirde en büyük etkenin aşılama olduğunun altını çizen Yılmaz, hastalığı çok sayıda kişinin geçirmesinin sağladığı doğal bağışıklığın da önemli bir faktör olduğunu vurguladı.