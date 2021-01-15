Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Şubat ayı sonuna kadar Türkiye'ye toplamda 30 ile 50 milyon doz aşı gelecek

İlk etapta 3 milyon dozu gelen Çinli Sinovac şirketinin CoronaVac aşısı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın olmasıyla dün sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı. Çin ile aralarında 50 milyon doz aşı için imza atılırken, aşının geri kalanının ise ne zaman geleceği merak konusu. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, şubat ayı sonuna kadar Türkiye'ye etaplar halinde toplamda 30 ile 50 milyon doz aşının geleceğini söyledi.

Türkiye’de acil kullanım oyayı çıkarılarak yapımına başlanan Sinovac aşısının geri kalan dozunun ne zaman geleceği konuşuluyor. Hürriyet’ten Meltem Özgenç’in haberine göre, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan “İkinci parti aşı 10 milyon doz olacak. Aşının hangi tarihte Türkiye’de olacağı ise önümüzdeki günlerde netleşecek” derken; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan sonra aşıyı ilk yaptıran kişiler arasında bulunan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara da, “Ocak ayı içinde ve şubat başında Türkiye’ye toplamda 30 ila 50 milyon doz aşı gelecek. İlk etapta 7 milyon doz gelecek ve 10 milyon doza tamamlanacak. Aşıların gelişi şubat sonuna kadar devam edecek” ifadelerini kullandı.

Sağlık personelinden sonra aşılanacaklar arasında yaşlı bakım evlerinde ve yine bu tür kurumlarda toplu halde yaşayan engelli bireyler olduğunu söyleyen Bilim Kurulu üyesi Levent Akın da şunları kaydetti:

“Sağlık il müdürlükleri buralara ekipler gönderecek ve bu kişiler hastaneye gelmeden aşılanabilecek. Tüm bunların planlaması yapıldı. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın aşı olmadan önce yapması gereken özel bir durum yok. Sonuçta bu bir tetkik değil. Aç ya da tok olarak gelmelerine gerek yok. Hangi ilacı kullanıyorlarsa saatinde ilaçlarını alıp aşı randevusuna gidebilirler. Herhangi bir tedavileri varsa, aşı yaptırmak buna engel değil.”

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