Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: 25 milyona yakın doz mRNA aşısını nisana kadar temin etmek hedefleniyor

Bilim Kurulu üyesi Prof. Kara, Türkiye’nin Koronavirüs’a karşı aşı planlamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Moderna aşısı için görüşmelerin olduğunu ancak ABD’nin çıkışına çok fazla izin vermediğini belirten Prof. Kara, Türkiye’nin 50 milyon doza yakın inaktif aşıyı şubata kadar temin etmeyi hedeflediğini de söyledi. Kara, “25 milyona yakın doz mRNA aşısını da nisana kadar temin etmek hedefleniyor. Türkiye farklı firmalarla da görüşüyor” dedi.

Prof. Kara, sözlerinin devamında da, “Yerli aşımız için de her şey sorunsuz giderse nisan ayında hazır olabilir deniyor ama bu mayıs, haziran da olabilir” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet’in sorularını yanıtlayan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Türkiye’nin aşılama stratejisini anlattı. Türkiye’ye ilk etapta bu ay içinde 10 milyon doz inaktif aşı (Çin aşısı) gelmesi hedeflendiğini söyleyen Prof. Dr. Kara, “Biz hastalığı ağır geçirme riski yüksek olan grupları aşılamayı hedefledik. Bunlardan birisi hastalığı ağır geçirme ve kayıp riski yüksek olan 65 yaş ile üstü oluyor. İkincisi de sağlık çalışanları. Bu iki grubun hemen aşılanmasını planlıyoruz” diye konuştu.

Ocak başına doğru 1.5-2.5 milyon doz arasında da BionTech’in aşısının gelmesi planlandığından bahseden Prof. Kara, “Moderna aşısı için de görüşmeler var ama ABD çıkışına çok fazla izin vermiyor. Aşılama oranını yüzde 60’ın üzerine çıkarmamız gerekiyor. Eğer bu rakamı yüzde 80’lerin üzerine de çıkartırsak o zaman maskeden ve mesafeden rahatlarız” dedi.

Prof. Dr. Kara, “Bugün ‘300 milyon doz aşı aldık’ diye açıklayanlar olabilir. Önemli olan şu Ocak-Şubat aylarında hastalığı ağır geçirecek kişileri aşılayabilmektir. Ondan sonra hayatı normale getirmek için aşılama yapmalıyız. Türkiye kısa sürede yüksek dozda aşı alarak avantajlı oldu” sözlerini kaydetti.