Bilim Kurulu üyesi Prof. Azap: Vaka sayısı birkaç hafta içinde hızla artarsa altyapımız yetmez

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alpay Azap, dünya nüfusunun yüzde 40 ila 70’inin Koronavirüs ile enfekte olabileceğini belirterek Türkiye'de yayılma hızının düşürülmesi için kurallara uyulması çağrısında bulundu. Azap, “Ülkemizde vaka sayısının kaç olacağından önemlisi, vaka sayısının geniş bir zaman diliminde mi, yoksa birkaç hafta içinde mi ortaya çıkacağı. Önemli olan bu birkaç hafta içinde hızlı artışın olmaması. Yoksa sağlık altyapımız yetmez. Hastaları tedavi etmeye yetişemeyiz” uyarısında bulundu.

İtalya ile yapılan karşılaştırmayı doğru bulmadığını belirten Azap, “Tespit ettiğimiz ilk vaka bizim ilk vakamız olmayabilir. İlk vakayı biz daha geç tespit etmiş olabiliriz. O yüzden İtalya’dan önde olduğumuzu ve İtalya’dan daha kötü olacağımızı da düşünmüyorum” diye konuştu.

"Dayanıklı bir virüs"