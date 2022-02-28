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Koronavirüs

Bilim Kurulu üyesi Prof. Ateş Kara: Turkovac aşısı, ölümü önlemede çok etkili

"Aşımızda diğer inaktif aşılara karşı daha iyi koruyucu nitelikte olan bazı veriler ortaya çıktı"

28 Şubat 2022 16:18

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Türkiye'nin Koronavirüs'e karşı ilk yerli aşısı Turkovac'ın ölümü önlemede çok etkili olduğunu, yoğun bakıma gitmeyi önlediğini söyledi.

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