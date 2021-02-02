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Koronavirüs

Bilim Kurulu üyesi Prof. Ateş Kara'dan mutasyonlu Koronavirüs'e karşı çift maske önerisi

02 Şubat 2021 10:59

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, mutasyonlu Koronavirüs'e karşı özellikle kapalı ortamda çift maske takılabileceğini söyledi. 

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