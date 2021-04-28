Bilim Kurulu üyesi Prof. Akın: Hedeflenen rakama en erken temmuzda ulaşılabilir, günlük 5 bin vaka ile salgının kontrolü zor

Bilim Kurulu Üyesi, halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Levent Akın, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın tam kapanmayı açıklarken işaret ettiği "günlük 5 bin vaka" hedefiyle salgın kontrolünün zor olduğunu söyledi. Prof. Dr. Akın, kısıtlamanın ciddi şekilde uygulanması halinde en erken temmuz ayında hedeflenen rakama ulaşılabileceğini düşünüyor.

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HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü köşesinde Prof. Dr. Levent Akın ile tam kapanma öncesinde Koronavirüs salgına ilişkin yaptığı görüşmeyi aktardı.

Sarıkaya'nın aktardığı bilgiler şöyle:

"Prof. Dr. Levent Akın; beş bin rakamı ile salgının kontrolünün zor olduğu görüşünde… Gerekçesini de hesap kitap ile ortaya döktü… Günde beş bin vaka demek, bir haftada toplam 35 bin vakaya ulaşılacağı anlamına gelir. Buna 82,5 milyon vatandaş ile sığınmacı 2,5 milyonu toplayıp ulaştığı 85 milyon rakamına böldü. Rakam 100 binde 4.11 çıktı… Bunun yüksek olduğunu belirtti…

Gerekçesini de ABD Hastalık Koruma ve Kontrol Merkezi’nin geliştirdiği modele bağlayıp ekledi:

“Buna göre salgın hastalıklarda hedef 100 binde 2 altına düşürülmesi gerekir ki kontrol altına alınabilsin.”

Son iki gündür kimi arasam acil onay kodu almış gibi yazlığına gitmek için hazırlık yapıyordu. Özellikle büyük kentlerde yaşayanların tatili de fırsat bilip, tatil bölgelerine akın etmesi hastalığın oralara da yayılmasını beraberinde getirmeyecek mi? Prof. Dr. Levent Akın, yüz binlik haritadaki son rakamları anımsattı. Buna göre örneğin İzmir yüz binde 335, Muğla 250, 9, Antalya 324,5, Çanakkale ise 838… Yani yok aslında birbirinden farkı. O nedenle yüz binde 800 olan bir ilden, yüz binde 324 olana gidilse ne fark edecek. En fazla 100 puanlık bir artışa neden olacak. Dolayısıyla Türkiye genelinde her yer kırmızı olduğu için bir yerdeki vakaların diğer ili patlatma gibi bir durumu yok… Dolayısıyla geçen yıl İtalya’da yaşandığı gibi, kuzeyi kapatıp, herkesin güneye gitmesine ön ayak olup vakaları patlatma gibi bir gelişme söz konusu değil. Özetle birinin diğerinden iyi yanı yok.

Prof. Dr. Akın, kısıtlamanın ciddi şekilde uygulanması halinde en erken Temmuz ayında hedeflenen rakama ulaşılabileceği kanaatinde. Kapanmadan sonra kimse 1 Mart’ta olduğu gibi ani serbestlik de beklemesin. Bu kapanma sonrası açılmanın daha kontrollü yapılması konusunda dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da dikkat çektiği gibi konuyla ilgili her kesim kararlı. Vaka sayısındaki patlama tam anlamıyla sütten ağzımızı yaktı; o nedenle yoğurdu üfleyerek yeme konusunda taviz vermeme kararlılığı herkeste mevcut. Eş zamanlı olarak buna aşının da eklenmesi gerekiyor."Bilim Kurulu üyesi Prof. Akın: Hedeflenen rakama en erken temmuzda ulaşılır, günlük 5 bin vaka ile salgın kontrolü zor