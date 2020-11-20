Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Virüsün bulaşma hızı ilk zamanlara göre daha da arttı

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin olarak, "Virüsün bulaşma hızı ilk zamanlara göre daha da arttı" yorumunu yaptı.

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat'a konuşan Kayıpmaz, "Şu anda alınan tedbirlere bireysel tedbirlerle yeteri katkıyı sunabilirsek, yaşamımızı ek bir kapatma olmaksızın kışın da sürdürebiliriz. Elbette 14 veya 21 günlük tam kapatma sağlık sistemi üstündeki baskıyı hafifletecektir. Ancak bunun da uygulanmasında sağlık dışındaki birçok alanda çeşitli sorunlar karşımıza çıkmaktadır. Virüsün bulaşma hızı ilk zamanlara göre daha da arttı. Hastalığın öldürücü gücünde ise ne yazık ki henüz bir azalma yok. Ağır hasta sayımızdaki artış da bunun en büyük işaretidir.” ifadesini kullandı.