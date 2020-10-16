Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Aynı evde bulunacak kişi sayısı da misafirlerle birlikte 10’u geçmemeli

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, kapalı alanlar için uyarıda bulunarak, “Aynı evde bulunacak kişi sayısı da misafirlerle birlikte 10’u geçmemeli.” dedi.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, kapalı alanlar için uyarıda bulunarak, “Aynı evde bulunacak kişi sayısı da misafirlerle birlikte 10’u geçmemeli.” dedi.

Milliyet gazetesinden Aykut Yılmaz'ın haberine göre, Kayıpmaz, “Sonbahar, kış aylarında havaların soğumasıyla birlikte insanlar kapalı mekanlarda daha fazla vakit geçirmeye başlayacak. Kötü havalandırma ve kalabalık da kapalı alanlarda virüsün yayılmasına elverişli bir ortam haline gelebilir. Bundan dolayı önümüzdeki süreçte zorunluluklar dışında evlerin içerisinde doğum günü kutlaması, kız isteme merasimi, söz, nişan, başsağlığı, mevlit, aile yemeği gibi toplu etkinliklerden de kaçınmakta büyük yarar var. Aynı evde bulunacak kişi sayısı da misafirlerle birlikte 10’u geçmemeli.” diye konuştu.