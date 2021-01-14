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Koronavirüs

Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz, aşının ilk yan etkilerini anlattı

14 Ocak 2021 15:07

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte Koronavirüs aşısı olan Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, ilk yan etkilerin baş ağrısı, yorgunluk olduğunu söyledi.

Çin'den Türkiye'ye getirilen Sinovac firmasının Coronavac aşıları, sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ana kadar 100 bin sağlık çalışanın aşı olduğunu açıkladı. 

Ankara'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Covid-19 aşısı olan Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Aşının ilk yan etkileri uygulanma bölgesinde ağrı, baş ağrısı, yorgunluk, kas-eklem ağrısı gibi istenmeye yan etkiler. 48 saat içinde de sonlanıyor bunlar" dedi.

Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, aşı olduktan sonra uygulama noktasında hafif ağrı olduğunu belirterek, "Bunun dışında baş ağrısı, yorgunluk, kas-eklem ağrısı gibi istenmeye yan etkiler. 48 saat içinde de sonlanıyor bunlar. Aşıya bağlı alerjik reaksiyonlar gözlenebiliyor nadir de olsa. Aile sağlığı merkezleri ve hastanelerde bu durumlara karşı gerekli önlemler alınmış durumda. Aşı olan kişi 15 dakika boyunca izleniyor. Beklenmedik alerjik reaksiyona karşı da önlemlerimiz hazır durumda bekletiliyor" diye konuştu.

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