Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz: Restoranlar HES koduyla misafir kabul edecekler, süre kısıtlaması uygulanabilir

Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, destoran ve kafelerin açılış kriterlerinin detaylarına ilişkin olarak, "HES kodu ile misafir kabul edecekler. Müşterilerin mekanda bulunma süresine kısıtlama uygulanabilir" dedi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Afşin Emre Kayıpmaz, Mart ayı itibarıyla geçeceğimiz kademeli normalleşmenin detaylarını anlattı.

Afşin Emre Kayıpmaz, kademeli normalleşmeyi açıkladı. Kayıpmaz, "Bundan sonra yerinde karar dönemi başlıyor. İllerdeki aşılama oranları, vaka sayıları, yeni servis yatışlarına, artış ve azalmaya göre 4'e ayrılacak. İllerdeki durum riskli bir haldeyse o zaman kapanma ve kısıtlamaların sıkılaştırılması söz konusu olacak." dedi.

"Restoranlar eskisi gibi hizmet vermeyebilir, yüzde 25'lik kapasite ile açılabilirler"

Restoran ve kafelerdeki gevşemeye açıklık getiren Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, şöyle devam etti: "İli ya da ilçeyi temiz tutmak adına giriş çıkışlar kapatılabilir. Yeri geldiğinde iller bazında değerlendirilip uygulamaya alınabilecek bir önlem. Restoranlar eskisi gibi hizmet vermeyebilir. HES kodu ile misafir kabul edecekler. Örneğin yüzde 25'lik bir kapasite ile açılabilirler. Misafirlere bir süre kısıtlaması uygulanabilir. Havaların ısınması ile beraber dış mekanlarda açılacak. Mesafeler açılınca insanlar daha geniş oturabilecek. Restoran ve kafelerdeki gevşeme de Mart başından itibaren olacak."

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı konuşmasında mart başı itibarıyla kademeli olarak normalleşme sürecinin başlayacağını açıklamıştı.